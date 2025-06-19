Губернатор Новосибирской области Травников рассказал об отличительных особенностях ПМЭФ-2025

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил ключевые особенности Петербургского международного экономического форума.

По его словам, в этом году снизилось число встреч с представителями госструктур, зато вырос интерес к взаимодействию с бизнесом. В фокусе форума — инвестиции, промышленность и образование. Планируются деловые переговоры и подписание стратегически важных соглашений для региона.

Среди ключевых проектов Травников выделил строительство завода по производству продуктов питания в Промышленно-логистическом парке. Компания «Сэлтикс Сиберия» уже начала работы, а к 2028 году планирует выпускать более 45 тысяч тонн продукции ежегодно.

Еще одно соглашение касается создания Центра техподдержки техники БЕЛАЗ в ТОР «Линево». Центр начнёт работу в 2027 году, и обеспечит сервисную поддержку для всей Сибири. Об этом рассказал губернатор региона в своем Telegram-канале.

Напомним, что губернатор Новосибирской области Травников предупредил о спам-рассылке от своего имени