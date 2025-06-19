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Иностранец пойдет под суд в Новосибирской области за попытку дать взятку полицейскому

Фото: СК по Новосибирской области

В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела о даче взятки сотруднику полиции.

В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела о попытке дачи взятки сотруднику полиции. Обвиняемый — 36-летний гражданин иностранного государства — пытался передать пять тысяч рублей следователю, чтобы тот изменил меру пресечения его родственнику, обвиняемому в мошенничестве.

После отказа полицейского мужчина перевел деньги, но был оперативно разоблачен. Позже он скрылся и был объявлен в федеральный розыск. В мае 2025 года его задержали в московском аэропорту и этапировали в Новосибирск.

Сейчас он находится под стражей, дело направлено в суд. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области.

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Валерия Митрохина
Журналист

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