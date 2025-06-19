«Когда же вернутся наши солдаты?»: Путин анонсировал демобилизацию призванных, но главные вопросы скрывают

В июне 2025 года заявление В.В. Путина о начале процедуры демобилизации граждан, призванных в рамках мобилизации, стало долгожданным известием для множества семей по всей России.

Впервые за 18 месяцев глава государства официально подтвердил старт процесса возвращения военнослужащих в родные дома, что породило волну надежды. Однако эта радость была быстро омрачена обеспокоенностью из-за недостатка конкретных сведений по наиболее важным аспектам.

Ключевой проблемой является отсутствие четко прописанного порядка увольнения мобилизованных граждан с военной службы. Президент лишь сообщил о запуске процесса, но не уточнил, кто именно и на основании каких критериев получит возможность вернуться домой. Это вызвало состояние неопределенности как среди самих солдат, так и в их семьях.

Особую тревогу вызывает ситуация тех, кто столкнулся с тяжелыми обстоятельствами во время несения службы. Речь идет о ситуациях, когда у мобилизованных умерли близкие, требуется присмотр за больными родственниками или у самого военнослужащего возникли психологические проблемы, вызванные участием в боевых действиях. Пока не ясно, как быть таким людям.

Минобороны, ссылаясь на ресурс «Объясняем.рф», предложило предварительный перечень категорий для демобилизации. В их числе:

Контрактники, у которых срок действия контракта закончился до 2022 года;

Военнослужащие, получившие серьезные ранения или имеющие устойчивые психические расстройства, хотя эксперты отмечают, что диагностика подобных состояний часто оказывается неточной;

Отцы многодетных семей или единственные опекуны, но при условии наличия необходимых документов, что само по себе может повлечь за собой бюрократические трудности.

«В идеале первыми должны быть уволены те, кто истощен как физически, так и морально. Однако в реальности это зависит от субъективной оценки», — отметил военный психолог Д. Семенов.

Даже при наличии полного комплекта документов окончательное решение о демобилизации принимает командование на местах. Именно здесь возникают основные сложности, поскольку командиры могут посчитать солдата «незаменимым» или затягивать процесс прохождения военно-медицинской комиссии. Кроме того, статус кормильца также может быть оспорен.

Юристы, осведомленные о текущей ситуации, рекомендуют родственникам призванных тщательно собирать доказательства, подтверждающие медицинские показания, и документально фиксировать семейные обстоятельства. В случае нарушения прав или затягивания процесса необходимо обращаться в военную прокуратуру или привлекать внимание средств массовой информации и правозащитных организаций.