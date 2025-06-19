НОВИКОМ расширит сотрудничество с концерном «Радиоэлектронные технологии»

На полях Петербургского международного экономического форума банк НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» – центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) и концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) подписали соглашение о расширении сотрудничества. Документ предусматривает расширение условий программы льготного кредитования на все предприятия холдинга КРЭТ, которые обслуживаются в НОВИКОМе.

Соглашение подписали Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева и генеральный директор КРЭТ Александр Пан. Документ позволит увеличить объемы финансирования предприятий концерна, масштабировать программы модернизации, расширения производственных мощностей, разработки и внедрения новых технологий.

«НОВИКОМ сопровождает проекты КРЭТ уже более 15 лет. За это время мы сформировали эффективную модель взаимодействия — от кредитования флагманских программ в авиастроении до поддержки «зеленых» технологий. Расширение списка предприятий КРЭТ, участвующих в льготных программах банка, логично отражает динамику развития нашего сотрудничества», — отметила Елена Георгиева.

Сотрудничество КРЭТ и НОВИКОМа активно развивается с 2010 года. В 2022 и 2023 годах банк организовал финансирование проектов концерна в рамках комплексной программой развития авиатранспортной отрасли России до 2030 года. В этот же период при участии НОВИКОМа было запущено строительство лабораторно-учебного центра в Подмосковье. В 2024 году банк профинансировал инновационную разработку КРЭТ по выпуску цифровых медицинских тонометров.

КРЭТ — один из крупнейших производителей в радиоэлектронной отрасли России. Концерн разрабатывает и выпускает системы бортового оборудования для всех типов российских летательных аппаратов, а также медицинскую технику, продукцию для ТЭК, транспорта, машиностроения и гражданского сектора.

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