Новосибирец выиграл в лотерею полтора миллиона рублей

Удача улыбнулась сибиряку, и он стал обладателем солидного выигрыша, сообщили представители всероссийской государственной лотереи.

Николай Россошинский, проживающий в Новосибирске, стал триумфатором «Жилищной лотереи», получив 1 500 000 рублей. Семейный совет решил отказаться от квартиры в пользу денежного эквивалента, чтобы оказать финансовую поддержку своим дочерям.

Старшая дочь, Юлия, живущая в Ленинградской области, благодаря полученным средствам смогла приобрести землю под строительство дома с банным комплексом и бассейном. Младшая дочь Александра, проживающая в Новосибирске, использовала подаренные родителями деньги в качестве первого взноса по ипотечному кредиту. Николай, занимающий должность бригадира по ремонту железнодорожных путей, рассказывает, что их семья живет без излишеств, но стабильно, поэтому помощь детям стала для них первостепенной задачей.

После неожиданного везения (дочери поначалу не поверили в случившееся) Николай заинтересовался лотереями, приобретая билеты как для себя, так и для дочерей, надеясь, что удача вновь постучится в их дверь. К его увлечению коллекционированием советских монет (его коллекция насчитывает более 300 экземпляров) добавилось новое хобби. Стоит отметить, что ранее в Новосибирске школьницы, передвигавшиеся на самокате, сбили пенсионерку и скрылись с места происшествия.

Ранее Сиб.фм рассказывал истории сибиряков, которые выиграли в лотерею свыше 100 млн рублей.