Новосибирск досрочно завершает первый этап дорожного ремонта

На выездном совещании по ремонту улицы Пархоменко мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил о ходе дорожных работ в городе.

Из 38 запланированных участков уже полностью отремонтированы 11. Первый этап включал 20 объектов, на втором этапе предстоит отремонтировать еще 18 участков — контракты с подрядчиками будут подписаны до конца июня.

Особое внимание уделяется ремонту улицы Пархоменко, где работы идут с опережением графика. Два участка общей протяженностью около 600 метров, которые ранее страдали от колейности и подтоплений, планируется сдать к середине июля, хотя по контракту срок завершения работ — 1 сентября. Подрядчик применяет технологию фрезерования покрытия, которая должна решить проблему водоотведения.

Всего в этом году в Новосибирске планируется отремонтировать 38 участков дорог общей протяженностью 42 километра. На эти цели выделено 2,5 миллиарда рублей, включая 1 миллиард из областного бюджета. В числе ключевых объектов второго этапа — улицы Богдана Хмельницкого, Тайгинская, Фрунзе, Большевистская, а также Каменское и Мочищенское шоссе. Мэр лично контролирует ход работ, регулярно посещая объекты.

Ранее сообщалось, что в Бердске Новосибирской области начали ремонт дороги до поселка Новый.