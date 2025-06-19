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общество

Новосибирский зоопарк отправил гуманитарную помощь коллегам из ДНР

Фото: freepik

Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило оказал поддержку зоологическому парку в селе Придорожное Старобешевского района ДНР.

Как сообщили в пресс-службе новосибирского учреждения, 10 июня был отправлен и уже доставлен груз с строительными материалами, инструментами и кормами для животных.

Зоопарк в Придорожном продолжает работать в сложных условиях, обеспечивая уход не только за своими питомцами, но и за домашними животными бойцов СВО, а также за дикими зверями, пострадавшими в зоне боевых действий. Это уже не первая помощь, которую оказывает новосибирский зоопарк своим коллегам из Донецкой Народной Республики.

Ранее сообщалось, что губернатор поручил улучшить транспорт к зоопарку в Новосибирске.

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Кристина Уколова
Журналист

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