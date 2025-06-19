От банкротства к ликвидации: завершается история новосибирского аквапарка

Московская компания ООО «Белая Сфера-Констракшн», управлявшая новосибирским аквапарком «Аквамир», официально приступила к процедуре ликвидации.

Согласно данным ЕГРЮЛ, процесс должен завершиться до 4 июня 2026 года.

Началу ликвидации предшествовали серьезные финансовые проблемы компании. В конце 2024 года суд арестовал активы организации, а ее руководитель был помещен под домашний арест.

Аквапарк «Аквамир», открытый в 2016 году, прекратил свою деятельность после признания банкротом в марте 2022 года. Теперь началась официальная ликвидация компании-управляющей, что ставит точку в истории этого развлекательного комплекса в Новосибирске.

Ранее сообщалось, что второго заместителя главы АСВ арестовали по делу о хищении средств от аквапарка Новосибирска.