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общество

От банкротства к ликвидации: завершается история новосибирского аквапарка

Фото: freepik

Московская компания ООО «Белая Сфера-Констракшн», управлявшая новосибирским аквапарком «Аквамир», официально приступила к процедуре ликвидации.

Согласно данным ЕГРЮЛ, процесс должен завершиться до 4 июня 2026 года.

Началу ликвидации предшествовали серьезные финансовые проблемы компании. В конце 2024 года суд арестовал активы организации, а ее руководитель был помещен под домашний арест.

Аквапарк «Аквамир», открытый в 2016 году, прекратил свою деятельность после признания банкротом в марте 2022 года. Теперь началась официальная ликвидация компании-управляющей, что ставит точку в истории этого развлекательного комплекса в Новосибирске.

Ранее сообщалось, что второго заместителя главы АСВ арестовали по делу о хищении средств от аквапарка Новосибирска.

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Кристина Уколова
Журналист

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