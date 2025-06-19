«Открыли окно из-за жары». В Новосибирске отец рассказал подробности падения 4-летней дочери с высоты пятого этажа

4-летня девочка чудом осталась жива после падения из окна многоэтажного общежития. Девочка находится в реанимации.

ЧП произошло 18 июня в Линёво рано утром. Как рассказал Сиб.фм отец 4-летней девочки, родители заметили её на улице, когда она уже упала.

«Ночью очень душно было открыли окно. Утром жена встала, вышла из комнаты буквально на минутку, возвращается, а ребёнка нет. Подходит к окно и видит, что дочь на земле лежит», – рассказывает мужчина.

Напуганные родители сразу же побежали на улице. К счастью, девочка выжила, но получила серьёзные травмы, в том числе ЧМТ. Сейчас она находится в реанимации, где врачи борются за её жизнь.

Семья девочки характеризуется как благополучная.

Следственный комитет начал проверку по факту случившегося.

Ранее Сиб.фм писал, что в Бердске Новосибирской области девочка выпала из окна и погибла