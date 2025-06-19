Российским пенсионерам и иждивенцам добавят выплат

Разбираемся, кто сможет получить увеличенные выплаты и на каких условиях.

Граждане старше 80 лет

Те, кому в июне 2025 года исполнится 80 лет, автоматически получат 100%-ную надбавку к страховой пенсии. Если раньше сумма составляла 8907 рублей, то после повышения она удвоится — до 17 815 рублей. Жители Крайнего Севера дополнительно получат районный коэффициент. Подавать заявление в Социальный фонд России для этого не требуется.

Инвалиды I группы

Аналогичную прибавку начнут выплачивать тем, кто в июне 2025 года получит I группу инвалидности. Однако если пенсионеру уже начислена повышенная выплата по возрасту (после 80 лет), дополнительное увеличение не предусмотрено.

Уволившиеся пенсионеры

Неработающие пенсионеры, которые завершат трудовую деятельность в июне 2025 года, в июле получат индексацию накопительной части пенсии. С начала года работающие пенсионеры уже имеют право на индексацию фиксированной части выплат. После увольнения им пересчитают всю пенсию, включая пропущенные индексации.

Пенсионеры с иждивенцами

Если с июня 2025 года у пенсионера появится нетрудоспособный родственник на попечении, он сможет претендовать на доплату. Надбавку назначат на содержание:

- несовершеннолетних детей или внуков;

- студентов-очников;

- нетрудоспособных родителей или супругов;

- инвалидов.

Максимальная доплата положена за трех иждивенцев — 17 815 рублей. Для оформления потребуется подать заявление в Социальный фонд.

Как увеличить будущую пенсию

Для максимального размера пенсии важно накопить как можно больше баллов. Например, при зарплате 230 тысяч рублей до вычета налогов за 30 лет стажа пенсия в 2025 году может составить 53 тысячи рублей без учета льгот.

Прожиточный минимум по регионам

Федеральный прожиточный минимум пенсионера в 2025 году — 15 250 рублей, но в некоторых регионах он выше. В Москве он достигает 17 897 рублей, в Санкт-Петербурге — 16 623 рубля, а на Чукотке — 39 803 рубля.

Эта сумма учитывает базовые потребности пожилых людей, включая питание, ЖКУ, лекарства и одежду. Размер минимума ниже общего (86% от 17 733 рублей), так как пенсионеры получают дополнительные льготы.



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