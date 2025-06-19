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общество

Россияне заработают на вкладах в 1,5 раза больше, чем в прошлом году

Фото freepik.com, автор @ededchechine

За весь 2025 год процентные доходы населения по вкладам и накопительным счетам составят около 9 трлн рублей. Таким прогнозом поделился член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер в ходе ПМЭФ-2025.

По прогнозам банка, в первом полугодии 2025 года вкладчики заработают около 4 трлн рублей процентных доходов по сберегательным продуктам, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«По нашим подсчетам, получаемые проценты по вкладам сегодня покрывают до 10% прогнозируемых годовых расходов россиян. Если раньше вклады были вложением на чёрный день, то сейчас — скорее, инвестицией в будущее. Сейчас клиенты стараются максимально эффективно использовать каждый свободный рубль. Не зря говорят, что богатство – в управлении. Мы видим, что каждый четвертый вкладчик пользуется одновременно двумя продуктами – и депозитом, и накопительным счетом», –прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер.

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Галина Дидан
Журналист

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