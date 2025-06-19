Россияне заработают на вкладах в 1,5 раза больше, чем в прошлом году

За весь 2025 год процентные доходы населения по вкладам и накопительным счетам составят около 9 трлн рублей. Таким прогнозом поделился член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер в ходе ПМЭФ-2025.

По прогнозам банка, в первом полугодии 2025 года вкладчики заработают около 4 трлн рублей процентных доходов по сберегательным продуктам, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.