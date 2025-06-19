Сбер и Сибагро договорились о стратегическом сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта

Соглашение было подписано в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума.

Сбербанк и Сибагро (АО «Сибирская Аграрная Группа») на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта, информационных технологий. Подписи под соглашением поставили председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев и генеральный директор Сибагро Сергей Ильиных.

Договор в частности направлен на поддержку перехода на отечественные программные решения для Сибагро. Кроме того, в документе прописаны возможности консультативной помощи в сфере IT, организации обучающих программ, в том числе в Корпоративном университете банка, в области высоких технологий.

Соглашение предполагает реализацию совместных научно-исследовательских проектов, а также проектов по поиску и привлечению инновационных технологий. Главная цель – повышение эффективности работы компаний.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

«Цифровая трансформация бизнеса сегодня уже не просто тренд, это важнейший инструмент развития, усиления своей конкурентной позиции на рынке. Мы благодарим наших партнеров, компанию Сибагро, за доверие к компетенциям банка в области цифрового развития. Уверен, вместе мы сможем придать новый импульс развития аграрному рынку Сибири».

Сергей Ильиных, генеральный директор Сибагро:

«Когда речь идет о базовых отраслях экономики, цифровой суверенитет становится таким же важным, как продовольственный. Выбирая российские IT-решения от Сбера, крупнейшего отечественного разработчика, мы укрепляем два ключевых фронта одновременно — и технологический, и аграрный».