Строительство второй очереди кампуса НГУ выходит на финишную прямую

В Новосибирске активно завершаются фасадные работы на объектах второй очереди университетского кампуса.

По данным на 19 июня 2025 года, в учебно-научном центре ИММТ выполнено более 90% фасадных работ, а в научно-исследовательском центре — около 80%.

Как сообщает пресс-служба НГУ, в УНЦ ИММТ практически завершена кладка стен и перегородок, сейчас ведется черновая отделка помещений, укладка керамогранита и монтаж инженерных коммуникаций. Получены все необходимые разрешения для подключения к теплосетям, в ближайшее время начнутся работы по внутриплощадочным сетям теплоснабжения.

В научно-исследовательском центре после утверждения обновленных архитектурных решений активно продолжаются монтажные работы: установка перегородок и системы отопления. В учебном корпусе уже выполнена треть работ по устройству кровли, параллельно ведутся работы по прокладке систем водоснабжения, канализации и благоустройству прилегающей территории.

Строительство второй очереди кампуса Новосибирского государственного университета, которое реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети», должно быть завершено в первом квартале 2026 года. Проект финансируется из средств федерального и регионального бюджетов, а также за счет внебюджетных источников. Национальный проект предусматривает создание 25 современных университетских кампусов по всей стране к 2030 году.

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