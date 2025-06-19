82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
19 июня, 19:25
пробки
4/10
погода
+32.7°C
курсы валют
usd 78.71 | eur 90.30
82.76% -1.2
сегодня
19 июня, 19:25
пробки
4/10
погода
+32.7°C
курсы валют
usd 78.71 | eur 90.30
сегодня 17:58
общество

Строительство второй очереди кампуса НГУ выходит на финишную прямую

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске активно завершаются фасадные работы на объектах второй очереди университетского кампуса.

По данным на 19 июня 2025 года, в учебно-научном центре ИММТ выполнено более 90% фасадных работ, а в научно-исследовательском центре — около 80%.

Как сообщает пресс-служба НГУ, в УНЦ ИММТ практически завершена кладка стен и перегородок, сейчас ведется черновая отделка помещений, укладка керамогранита и монтаж инженерных коммуникаций. Получены все необходимые разрешения для подключения к теплосетям, в ближайшее время начнутся работы по внутриплощадочным сетям теплоснабжения.

В научно-исследовательском центре после утверждения обновленных архитектурных решений активно продолжаются монтажные работы: установка перегородок и системы отопления. В учебном корпусе уже выполнена треть работ по устройству кровли, параллельно ведутся работы по прокладке систем водоснабжения, канализации и благоустройству прилегающей территории.

Строительство второй очереди кампуса Новосибирского государственного университета, которое реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети», должно быть завершено в первом квартале 2026 года. Проект финансируется из средств федерального и регионального бюджетов, а также за счет внебюджетных источников. Национальный проект предусматривает создание 25 современных университетских кампусов по всей стране к 2030 году.

Ранее сообщалось, что студент НГУ выиграл премию за систему подачи кислорода в донорское сердце.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.