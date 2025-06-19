Турист из Новосибирска рассказал подробности о ситуации в Израиле из-за войны с Ираном

Житель Новосибирска Александр Цыганков отправился в Израиль к родственникам и рассказал о ситуации в стране.

У 46-летнего сибиряка в Израиле живёт семья. В мае он отправился к ней вместе с супругой погостить. В интервью корреспонденту Сиб.фм Александр Цыганков сообщил, что сейчас воздушное пространство Израиля зарыто. Однако пока сибиряки не собираются домой.

«Нам повезло, что мы не в гостинице остановились, а у родственников. Во многих городах отели сейчас переполнены туристами из-за того, что воздушное пространство закрыто, самолёты отменены», – рассказывает турист.

По его словам, он находится в пригороде Тель-Авива. Там есть разрушения в результате взрывов, однако незначительные.

«Не могу сказать, что в городе царит разруха, люди сохраняют спокойствие. Практически в каждом здании есть оборудованное бомбоубежище с запасами воды и лекарств. Местные продолжают работать, дефицита продуктов в магазинах я не обнаружил. Даже уличная торговля функционирует рядом с разрушенными зданиями. Как будто ничего не произошло. Израиль не впервые сталкивается с подобной ситуацией. Патриотизм среди местных жителей очень высок», — говорит собеседник.

Ранее Сиб.фм писал о том, что новосибирские дирижёр Арсений Ткаченко оказался в Иране на гастролях во время конфликта. Его эвакуировали.

Напомним, в ночь на 13 июня израильские силы провели атаку на иранские военные базы, включая ядерные объекты. Вооруженные силы Израиля охарактеризовали операцию как «точный» удар. Министр обороны Израиля, Исраэль Кац, заявил, что у страны «не оставалось иного выбора, кроме как действовать», так как Иран пытается разработать ядерное оружие.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что военные действия против Ирана будут продолжаться «до тех пор, пока это необходимо». Атака привела к гибели множества командиров КСИР, в том числе командующего Хосейна Салами, и ведущих ядерных физиков, а также к повреждению ядерных установок в Натанзе и Фордо. В ответ на это верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи, пообещал Израилю «страшную месть». Иранские Вооруженные силы начали ракетные удары по Израилю и запустили беспилотные летательные аппараты в его направлении.

Согласно информации Министерства здравоохранения Израиля, с начала конфликта около 700 человек получили ранения, более 20 погибли. А по данным Министерства здравоохранения Ирана, в результате израильских атак погибли более 220 человек, пострадали – свыше 1,2 тыс.