В Колывани Новосибирской области прокуратура потребовала закрыть вейп-шоп у школы

Прокуратура Колыванского района Новосибирской области обратилась в суд с иском к индивидуальному предпринимателю Антону Волкову, требуя признать незаконной деятельность его магазина Vape Spot, торгующего никотинсодержащей продукцией.

Магазин расположен в торговом центре «Колывань» прямо напротив здания общеобразовательной школы.

Судебное разбирательство основано на изменениях в законодательстве 2023 года, приравнявших продажу никотинсодержащих товаров к табачной продукции со всеми вытекающими ограничениями. Суд установил, что расстояние от магазина до школы составляет менее 100 метров, что прямо нарушает действующие нормативы.

Как сообщили в Колыванском районном суде, решение пока не вступило в законную силу, и предприниматель сохраняет право на обжалование. Это позволяет магазину продолжать работу до окончательного разрешения судебного спора. Точная дата возможного закрытия торговой точки пока не называется.

Ранее сообщалось, что Новосибирская область заняла второе место по количеству вейперов в СФО.