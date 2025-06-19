В Новосибирске из-за поломки трамвая на Титова автомобили начали разъезжать по частному сектору

Новосибирцы обеспокоены безопасностью детей из-за гоняющихся автомобилей по частному сектору.

В Новосибирске днем 19 июня около 12:00 на улице Титова сломался трамвай. Из-за затрудненного движения автомобили начали массово ездить через частный сектор — по улице Осипенко. Об этом рассказали Сиб.фм местные жители.

По их словам, по дворовой территории, где обычно гуляют дети, теперь проезжает много машин. Мамы встревожены, ведь это не дорога общего пользования, а придомовая зона, не предназначенная для интенсивного трафика.

Ранее Сиб.фм писал о том, что на трассе между Бердском и Искитимом в Новосибирской областью произошло смертельное ДТП