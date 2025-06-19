82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
19 июня, 17:08
пробки
5/10
погода
+32.8°C
курсы валют
usd 78.71 | eur 90.30
82.76% -1.2
сегодня
19 июня, 17:08
пробки
5/10
погода
+32.8°C
курсы валют
usd 78.71 | eur 90.30
сегодня 15:00
общество

В Новосибирске из-за поломки трамвая на Титова автомобили начали разъезжать по частному сектору

Фото представлено для Сиб.фм

Новосибирцы обеспокоены безопасностью детей из-за гоняющихся автомобилей по частному сектору.

В Новосибирске днем 19 июня около 12:00 на улице Титова сломался трамвай. Из-за затрудненного движения автомобили начали массово ездить через частный сектор — по улице Осипенко. Об этом рассказали Сиб.фм местные жители.

По их словам, по дворовой территории, где обычно гуляют дети, теперь проезжает много машин. Мамы встревожены, ведь это не дорога общего пользования, а придомовая зона, не предназначенная для интенсивного трафика.

Ранее Сиб.фм писал о том, что на трассе между Бердском и Искитимом в Новосибирской областью произошло смертельное ДТП

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.