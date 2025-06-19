В Новосибирске могут подорожать продукты из-за военных действий Израиля и Ирана

Обострение противостояния между Ираном и Израилем способно спровоцировать увеличение стоимости ряда товаров. Об этом Сиб.фм сообщил экономист и руководитель логистической компании Альберт Москаленко.

По его словам, под угрозой повышения цен и уменьшения выбора находятся фрукты и овощи, импортируемые из Израиля (такие как авокадо, цитрусовые и хурма), орехи, сушеные фрукты, вина, биологически активные добавки, а также товары премиум-класса, включая кошерную продукцию. А что касается иранских товаров, то подорожание может коснуться фисташек, фиников, изюма, гранатов, шафрана, чая и различных специй.

«Но при этом какого-либо кризиса в России из-за конфликта Израиля и Ирана не предвидится. Все эти продукты мы можем получать из других государств. Например, из стран СНГ. Российский рынок продовольствия сохраняет стабильность», – говорит эксперт.

Ранее Сиб.фм публиковал интервью сибиряка, который рассказал о ситуации в Израиле из-за конфликта с Ираном. По его словам, сейчас воздушное пространство закрыто. Множество туристов остаются ждать открытия рейсов в пунктах временного размещения.