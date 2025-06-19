82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
19 июня, 17:08
пробки
5/10
погода
+32.8°C
курсы валют
usd 78.71 | eur 90.30
82.76% -1.2
сегодня
19 июня, 17:08
пробки
5/10
погода
+32.8°C
курсы валют
usd 78.71 | eur 90.30
сегодня 15:13
проиcшествия

В Новосибирске на трассе между Бердском и Искитимом произошло смертельное ДТП. Жуткие кадры с места ЧП

Фото: Новосибирск с огоньком

Столкнулись «Солярис», бетономешалка и фура.

Сегодня днем на трассе между Бердском и Искитимом в Новосибирской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

По данным СМИ, в районе поворота на Лебедевку столкнулись легковой автомобиль Hyundai Solaris и бетономешалка. Приезжающие мимо водители видели накрытое простыней тело.

На момент публикации официальной информации о происшествии не поступало.

Фото В Новосибирске на трассе между Бердском и Искитимом произошло смертельное ДТП. Жуткие кадры с места ЧП 2

Фото В Новосибирске на трассе между Бердском и Искитимом произошло смертельное ДТП. Жуткие кадры с места ЧП 3

На кадрах видно, что бетономешалка и фура оказались опрокинутыми в кювете.

Не смотря на то, что авария произошла только на одной стороне дороги, сервис 2ГИС показывает, что пробки и заторы образовались по обеим сторонам.

Ранее Сиб.фм рассказывал о том, что иномарка врезалась в маневровый тепловоз

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александр Борисов
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.