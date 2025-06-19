В Новосибирске на трассе между Бердском и Искитимом произошло смертельное ДТП. Жуткие кадры с места ЧП

Столкнулись «Солярис», бетономешалка и фура.

Сегодня днем на трассе между Бердском и Искитимом в Новосибирской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

По данным СМИ, в районе поворота на Лебедевку столкнулись легковой автомобиль Hyundai Solaris и бетономешалка. Приезжающие мимо водители видели накрытое простыней тело.

На момент публикации официальной информации о происшествии не поступало.

На кадрах видно, что бетономешалка и фура оказались опрокинутыми в кювете.

Не смотря на то, что авария произошла только на одной стороне дороги, сервис 2ГИС показывает, что пробки и заторы образовались по обеим сторонам.

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