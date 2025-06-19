В Новосибирске на владельцев кафе и ресторанов обрушилась волна судебных исков из-за музыки

Только за июнь текущего года общественная организация "Российское Авторское Общество" (РАО) направила 11 исковых заявлений новосибирским предпринимателям, а с начала года их число достигло 24.

По информации "РБК Новосибирск", общая сумма исковых требований за июнь составляет около 1,5 млн рублей, при этом средняя сумма иска оценивается в 134 тыс. рублей. Основанием для подачи исков является нарушение авторских прав на музыкальные произведения.

Среди ответчиков числятся спортивный клуб, кафе-столовая "На Щах", ресторан Shalet, кофейня Brewsell и другие заведения общественного питания. В судебном процессе представители РАО обычно предоставляют видеоматериалы, подтверждающие факт нарушения, на которых зафиксировано воспроизведение защищенных авторским правом песен в заведении. За каждое нарушение РАО требует компенсацию в размере 10-20 тыс. рублей.

Иски, предъявленные новосибирским предпринимателям весной, затрагивали интересы зарубежных исполнителей, таких как David Guetta, Coldplay, Robin Schulz, Echosmith, Bruno Mars и Ariana Grande. Помимо этого, весной РАО также подавала иски в защиту прав российских звезд, включая Zivert, Султана Лагучева, HammAli&JONY, Леши Свик и Дениса Клявера.

Согласно одному из судебных решений, ответчик нарушил права авторов музыкальных произведений, "публично исполнив с помощью технических средств музыкальные произведения без выплаты соответствующего вознаграждения".

В прошлом году РАО также активно преследовала новосибирских предпринимателей в судебном порядке. Осенью было подано восемь исков к ООО "Артсайнс дистрибьюшн Сибирь" (сеть кинотеатров "Планета кино") на общую сумму более 2 млн рублей, однако решения по этим делам пока не приняты.

Анализ судебной практики показывает, что большинство небольших индивидуальных предпринимателей игнорируют судебные заседания, в то время как более крупные компании пытаются снизить размер компенсаций. В одном из случаев ответчик пытался оправдаться тем, что банкетный зал был сдан в аренду организатору свадеб, а в другом утверждал, что музыка могла исходить из мобильного телефона или телевизора.

Наталья Ландышева, патентный поверенный РФ и руководитель правового центра "ЛАНДПАТЕНТ", отметила в комментарии "РБК Новосибирск", что представители РАО в последнее время стали активнее подавать иски о взыскании компенсации за нарушение авторских прав при публичном исполнении песен.

В соответствии с законодательством, "публичное исполнение" включает в себя как "живое" исполнение песен, так и воспроизведение записей, трансляцию по радио или использование в кинофильмах. Закон определяет, что это место, открытое для посещения публикой или где присутствует значительное количество лиц, не входящих в круг семьи, независимо от цели воспроизведения музыки.

Все предприниматели, использующие музыку в своей деятельности, обязаны выплачивать вознаграждение авторам текстов и музыки через Российское авторское общество, которое является специализированной некоммерческой организацией по управлению авторскими правами.

Каждый предприниматель, использующий музыкальные произведения, должен заключить договор с РАО на основе установленных ставок, которые зависят от местоположения бизнеса, его специфики и других факторов. В отсутствие такого договора РАО имеет право зафиксировать нарушение и обратиться в суд.

"В настоящее время РАО требует в судах около 20 000 рублей за исполнение одной песни. Чтобы избежать чрезмерных убытков для предпринимателей, для иска выбираются и фиксируются 5-10 песен, чтобы сумма иска была посильной для нарушителя", – поясняет Наталья Ландышева. "По сути, такие действия должны стимулировать всех к заключению договоров с РАО".

По мнению юриста, во всех спорах, где РАО удается доказать факт исполнения песен при отсутствии договора, истец выигрывает дело. "Когда ответчик не участвует в судебном процессе, что происходит довольно часто, поскольку такие дела рассматриваются в упрощенном порядке, суд не может самостоятельно снизить сумму иска", – говорит Ландышева. "В большинстве случаев суды удовлетворяют требования РАО в полном объеме, но иногда снижают сумму до 10 тыс. руб. за песню".

Помимо РАО, в российской системе защиты авторских прав существует Всероссийское общество по управлению правами исполнителей (ВОИС), с которым предприниматель также должен заключить отдельный договор. По информации "РБК Новосибирск", РАО и ВОИС часто подают иски к одним и тем же предпринимателям одновременно, увеличивая общую сумму взысканий до 200-300 тыс. руб.