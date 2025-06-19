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общество

В Новосибирске начался судебный процесс над парой застройщиков, экстрадированных из Камбоджи

Фото: Сиб.фм

Железнодорожный районный суд города Новосибирска начал рассмотрение уголовного дела, касающегося Юрия и Ларисы Котляровых, основателей жилищно-строительного кооператива «Держава», чья деятельность вызвала широкий резонанс. Информация предоставлена пресс-службой регионального управления Суддепа.

Супруги, объявленные в международный розыск, были возвращены в Россию из Камбоджи летом прошлого года. Им предъявлены обвинения по многочисленным эпизодам мошенничества и отмывания нелегальных доходов. Кроме того, Юрию Котлярову инкриминируют вымогательство.

В 2015 году этот же суд уже выносил им обвинительный приговор, назначив Юрию 15 лет, а Ларисе — 9 лет лишения свободы. Следствие считает, что от их действий пострадали около двухсот вкладчиков, вложивших в кооператив около 180 миллионов рублей. Подсудимые отрицали факт хищения средств дольщиков. Однако апелляционный суд отменил первоначальный приговор, и дело было направлено на пересмотр.

Как сообщает Суддеп, гособвинитель завершил озвучивание обвинения, выяснил позицию подсудимых, определил порядок изучения доказательств и начал опрос потерпевших. Обвиняемые отрицают свою вину в полном объеме.

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Александр Борисов
журналист

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