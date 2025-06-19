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общество

В Новосибирске поднялась стоимость бензина

Фото: freepik

В мае 2025 года в Новосибирской области продолжился рост цен на бензин.

Стоимость автомобильного топлива марок АИ-92 и АИ-95 увеличилась на 0,6%, а дизельного топлива — на 0,3%.

При этом цены на газомоторное топливо, напротив, снизились на 1,2%, а бензин АИ-98 и выше остался без изменений, сообщает Новосибирскстат.

Общий индекс потребительских цен на топливо в регионе составил 100,5% по сравнению с апрелем. Среди соседних регионов Сибири самые низкие цены на газ и дизель зафиксированы в Омской области, на АИ-92 и АИ-95 — в Алтайском крае, а на АИ-98 — в Томской области.

Ранее сообщалось, что Новосибирская область вошла в топ-20 по цене бензина в России.

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Кристина Уколова
Журналист

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