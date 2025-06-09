Новосибирская область вошла в топ-20 по цене бензина в России

Согласно исследованию РИА Новости, жители Новосибирской области могут приобрести на среднюю зарплату 1218 литров бензина АИ-92 в месяц. Этот показатель позволил региону занять 27-ю строчку в общероссийском рейтинге доступности топлива. При этом по дешевизне топлива Новосибирская область расположилась на 17 месте со средним показателем в 54,95 рублей за литр топлива.

По сравнению с декабрём 2024 года стоимость топлива в регионе выросла на 2,9%, что соответствует общероссийской тенденции.

Аналитики отмечают, что Новосибирская область демонстрирует средние показатели по доступности бензина. Регион опережает соседние территории Сибирского федерального округа, но уступает нефтедобывающим субъектам и столичным регионам.

Напомним, лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ и Москва, где на среднюю зарплату можно приобрести более 2000 литров бензина. При этом в Новосибирской области стоимость топлива остаётся ниже, чем в среднем по стране (56,48 рубля), но и зарплаты здесь несколько меньше столичных и северных показателей.

Эксперты связывают рост цен на бензин с инфляционными процессами и увеличением транспортных издержек. В ближайшие месяцы ситуация с доступностью топлива в регионе будет зависеть от динамики цен на нефтепродукты и уровня доходов населения.

При этом аналитики отмечают, что наибольшую взаимосвязь в их расчетах имеют такие показатели, как средняя зарплата в регионе и цена на бензин. Ценовая разница между разными регионами не играет значительной роли.

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