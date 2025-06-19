В Новосибирске спасатели сняли с воды пьяного мужчину с собакой в дрейфующей лодке

В Новосибирске экипаж спасательного судна «Тайфун» обнаружил и эвакуировал с акватории Оби дрейфующую лодку с необычными пассажирами — спящим мужчиной в состоянии алкогольного опьянения и его собакой.

Как сообщили в Морской аварийно-спасательной службе, инцидент произошел во время патрулирования реки.

После подъема на борт спасательного судна с мужчиной провели профилактическую беседу о правилах безопасности на воде, после чего вместе с его четвероногим другом доставили на берег. В МЧС подчеркнули, что подобные ситуации крайне опасны — даже небольшие лодки могут перевернуться от внезапного порыва ветра или волны.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области сотрудники МЧС спасли рыбака, который сломал палец на льду.