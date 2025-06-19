В Новосибирской области повторно судят супругов, бежавших в Камбоджу с деньгами дольщиков

В Новосибирске проходит повторное судебное разбирательство в отношении семейной пары Котляровых, ранее возглавлявших ЖСК «Держава».

Их обвиняют в мошеннических действиях с денежными средствами участников строительства и отмывании денег. В 2012 году супруги скрылись от правосудия в Камбоджу.

По версии следствия, Юрий Котляров являлся организатором преступного сообщества и, пользуясь своим положением председателя правления ЖСК «Держава», совершал противоправные действия как самостоятельно, так и совместно со своей супругой Ларисой. В период с 2006 по май 2009 года они похитили свыше 178 миллионов рублей у граждан, желавших приобрести жилье в строящихся домах.

«Держава» предлагала квартиры в четырех объектах по более низким ценам, чем другие застройщики. Однако, не дождавшись начала строительных работ, люди начали требовать расторжения договоров. При этом оплаченные средства им не возвращались. Итогом стало уголовное дело.

Первое судебное разбирательство стартовало в 2011 году. На следующий год Котляровы покинули страну, укрывшись в Камбодже. В сентябре 2015 года суд заочно приговорил Юрия Котлярова к пятнадцати годам тюрьмы, а Ларису – к девяти. В июне 2024 года беглецов задержали и доставили в Россию. Заочный приговор был аннулирован, и начался новый судебный процесс. После оглашения обвинительного заключения супруги Котляровы свою причастность к инкриминируемым деяниям отрицали.

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