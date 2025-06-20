На станции метро «Спортивная» в Новосибирске установили 189 камер видеонаблюдения

Камеры видеонаблюдения установили на станции метро «Спортивная».
На станции метро «Спортивная» завершён монтаж системы видеонаблюдения — 189 камер покрывают все зоны: платформы, вестибюли и служебные помещения.
Система распознаёт лица, фиксирует подозрительные действия и передаёт сигналы в ситуационные центры в режиме реального времени. Данные хранятся надёжно и доступны силовым структурам при необходимости. Установка стала частью проекта «Безопасный город».
Об этом передал в своем Telegram-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.
Напомним, что градоначальник поставил задачу подрядчику к 1 сентября обеспечить строительную готовность объекта