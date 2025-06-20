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сегодня 17:03
общество

Новосибирская область направит 5,9 млрд рублей на модернизацию канализационных систем

Фото: мэрия Новосибирска

Первый заместитель председателя Государственной думы Александр Жуков сообщил о выделении Новосибирской области бюджетных кредитов на сумму 5,9 млрд рублей для реализации инфраструктурных проектов в сфере ЖКХ в период с 2025 по 2030 год.

Средства будут направлены на строительство новых канализационных коллекторов в жилом районе «Ключ-Камышенский» и вдоль Бердского шоссе, а также на реконструкцию существующей системы канализации в Новосибирске.

Ранее сообщалось, что мэр Новосибирска поручил наладить системную работу по содержанию ливневой канализации.

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Кристина Уколова
Журналист

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