Новосибирская область направит 5,9 млрд рублей на модернизацию канализационных систем

Первый заместитель председателя Государственной думы Александр Жуков сообщил о выделении Новосибирской области бюджетных кредитов на сумму 5,9 млрд рублей для реализации инфраструктурных проектов в сфере ЖКХ в период с 2025 по 2030 год.

Средства будут направлены на строительство новых канализационных коллекторов в жилом районе «Ключ-Камышенский» и вдоль Бердского шоссе, а также на реконструкцию существующей системы канализации в Новосибирске.

Ранее сообщалось, что мэр Новосибирска поручил наладить системную работу по содержанию ливневой канализации.