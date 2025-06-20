Новосибирская рыба покоряет зарубежные рынки

Рыба из водоемов Новосибирской области активно экспортируется в зарубежные страны.

Как сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов на пресс-конференции в «Интерфаксе», сушеная и вяленая рыба пользуется спросом в Объединенных Арабских Эмиратах, а замороженная — в Китае. Основными экспортными видами стали судак, окунь и щука.

По данным министерства, в декабре 2024 года ООО «Купинский рыбокомбинат» отправил несколько партий рыбы в Китай. Всего за прошлый год в регионе выловили более 14,6 тысячи тонн рыбы, включая такие виды как карась, сазан, плотва, язь, лещ, ерш и налим.

Ранее сообщалось, что Новосибирская область наращивает экспорт сельхозпродукции.