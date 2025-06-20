82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
21 июня, 00:37
пробки
1/10
погода
+20.1°C
курсы валют
usd 78.50 | eur 90.13
82.76% -1.2
сегодня
21 июня, 00:37
пробки
1/10
погода
+20.1°C
курсы валют
usd 78.50 | eur 90.13
вчера 22:30
общество

Новосибирские фонтаны будут работать до 23:00 из-за аномальной жары

Фото: freepik.com

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев объявил о продлении работы городских фонтанов на час — теперь они будут функционировать до 23:00 вместо прежних 22:00.

Это решение принято в связи с установившейся в регионе аномально жаркой погодой.

По новому графику фонтаны в сквере «Крылья Сибири», «Каскад» в Первомайском сквере, у театра «Глобус», на площади Пименова у ГПНТБ и в парке «Берёзовая роща» начнут работать в 10:00, за исключением фонтана в Первомайском сквере, который включается в 8:00.

Городские власти рассчитывают, что дополнительный час работы фонтанов поможет жителям и гостям Новосибирска комфортнее переносить высокие температуры.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске проверили состояние плавучего фонтана на набережной.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.