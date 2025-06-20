Новосибирские фонтаны будут работать до 23:00 из-за аномальной жары

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев объявил о продлении работы городских фонтанов на час — теперь они будут функционировать до 23:00 вместо прежних 22:00.

Это решение принято в связи с установившейся в регионе аномально жаркой погодой.

По новому графику фонтаны в сквере «Крылья Сибири», «Каскад» в Первомайском сквере, у театра «Глобус», на площади Пименова у ГПНТБ и в парке «Берёзовая роща» начнут работать в 10:00, за исключением фонтана в Первомайском сквере, который включается в 8:00.

Городские власти рассчитывают, что дополнительный час работы фонтанов поможет жителям и гостям Новосибирска комфортнее переносить высокие температуры.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске проверили состояние плавучего фонтана на набережной.