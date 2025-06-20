Новосибирцы смогут отдыхать 31 декабря 2026 года

Министр труда Антон Котяков на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что Минтруд планирует сделать 31 декабря 2026 года выходным днем.

По его словам, это позволит жителям Новосибирска и всей страны лучше подготовиться к празднованию Нового года, сообщает «РИА Новости».

Как отметил министр, в 2025 году последний день года уже официально объявлен выходным, и ведомство намерено сохранить эту практику в 2026 году. В утвержденном производственном календаре на 2025 год предусмотрено 247 рабочих и 118 нерабочих дней, включая 14 праздничных.

Для новосибирцев, как и для всех россиян, это означает возможность спокойно завершить годовые дела и подготовиться к празднику.

Ранее сообщалось, что в Новосибирском Минтруда раскрыли сферы с наибольшим кадровым голодом.