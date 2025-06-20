Опубликована онлайн-карта пляжей, на которых разрешено купаться в Новосибирской области

В этом году в регионе 15 пляжей. Сиб.фм подготовил онлайн-карту с их местоположением.

Стоит обратить внимание, что пляж «Галечный», «Детский» и «У моря Обского» находятся недалеко друг от друга, при этом это три разных пляжа. Также отметим, что в прошлом году безопасных пляжей было на два меньше.

1. Пляж «Бугринская роща», р. Обь, г. Новосибирск;

2. Парк «У моря Обского» пляж «Детский», Новосибирское водохранилище (НВДХ), г. Новосибирск;

3. Парк «У моря Обского» пляж «Галечный», НВДХ, г. Новосибирск;

4. Парк «У моря Обского» пляж «У моря Обского», НВДХ, г. Новосибирск;

5. Парк «У моря Обского» пляж «Бумеранг», НВДХ, г. Новосибирск;

6. Пляж «Звезда», НВДХ, г. Новосибирск;

7. Пляж «Старый Бердск», НВДХ, г. Бердск;

8. Парк «Парк Кольцово», р. Забобурыха, р.п. Кольцово;

9. Пляж г. Тогучин, искусственный водоём, Тогучинский район;

10. Пляж «Оазис», карьер, Ордынский район;

11. Пляж г. Карасук, озеро Красное, Карасукский округ;

12. База отдыха «Бухта Лазурная», озеро Чан, Барабинский район;

13. База отдыха «Белый лебедь», озеро Яркуль, Купинский район;

14. Пляж «КП Соловьи», пруд, Новосибирский район;

15. Пляж «Горводоканал», НВДХ, Новосибирский район;

Ранее Сиб.фм рассказывал о ДТП на пляже. Предположительно нетрезвый водитель наехал загорающей женщине прямо на лицо.