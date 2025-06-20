Под Новосибирском построят крупный логистический центр «Лемана ПРО» за 2 млрд рублей

На Петербургском международном экономическом форуме заключено соглашение о строительстве нового складского комплекса сети «Лемана ПРО» (бывший «Леруа Мерлен») в Новосибирской области.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, инвестиции в проект составят 2 миллиарда рублей.

Комплекс площадью 40 000 м² разместится на участке 10-15 га. Строительные работы начнутся в 2025 году, а ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2030 год. По словам заместителя генерального директора «Лемана ПРО» Веры Боярковой, центр станет ключевым элементом логистической инфраструктуры компании в Сибири и на Дальнем Востоке, обслуживая 22 объекта сети от Новосибирска до Владивостока, включая магазин в Казахстане.

Новый комплекс позволит оптимизировать расходы на доставку, расширить ассортимент товаров и укрепить рыночные позиции компании в регионе.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области завершается строительство крупнейшего на востоке России дата-центра.