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общество

Появились кадры крупной взятки, полученной замглавы ТУАД Новосибирска Громенко

Фото: Сиб.фм, СК по Новосибирской области

В Новосибирске заместитель начальника территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области Константин Громенко предстанет перед судом по обвинению в получении взятки.

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении замначальника территориального управления автодорог региона. Его обвиняют в получении взяток на сумму более 190 миллионов рублей (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Новосибирской области.

Уточняется, что с 2018 по 2024 год чиновник получал деньги и имущество за содействие при заключении контрактов с подрядчиками, покровительство и прием работ вне зависимости от нарушений.

Уголовное дело насчитывает 33 тома, допрошены более 50 свидетелей. На имущество обвиняемого наложен арест.

Фото Появились кадры крупной взятки, полученной замглавы ТУАД Новосибирска Громенко 2

Фото Появились кадры крупной взятки, полученной замглавы ТУАД Новосибирска Громенко 3

Фото Появились кадры крупной взятки, полученной замглавы ТУАД Новосибирска Громенко 4

Напомним, что бизнесмены предстанут перед судом за взятку экс-главе Корпорации развития Новосибирской области Зырянову

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Александр Борисов
журналист

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