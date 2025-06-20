«Ростелеком» и Правительство Иркутской области заключили соглашение о внедрении ИТ-решений для развития региона

«Ростелеком» и Правительство Иркутской области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации региона. Подписи под документом поставили президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на ПМЭФ-2025.

Соглашение предусматривает развитие действующих и внедрение новых ИТ-решений провайдера для цифрового развития Приангарья. «Ростелеком» и Правительство Иркутской области будут совместно работать над киберзащитой информационных ресурсов, отвечающих за предоставление госуслуг на территории региона. При этом использоваться будет отечественное сетевое оборудование и серверные решения.

В рамках соглашения также продолжится цифровизация здравоохранения Иркутской области. Уже сейчас провайдер активно внедряет сервисы анализа лабораторных исследований с использованием технологий искусственного интеллекта, а также реализует программу дистанционного мониторинга состояния здоровья.

Михаил Осеевский, президент «Ростелекома»:

«Цифровизация необходима для развития современного общества на любых территориях, так как позволяет повысить качество жизни и уровень безопасности населения. В Иркутской области успешно функционирует ряд наших ИТ-решений для здравоохранения, в частности Медицинская информационная система “ЕЦП.МИС”, оснащенная интеллектуальными модулями. Также “Ростелеком” готов реализовать проекты по оптимизации работы городского хозяйства и транспортной системы Приангарья. Внедрение инновационных решений позволит региону выйти на качественно новый уровень цифрового развития».

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области:

«В условиях современных глобальных вызовов Иркутская область придает особое значение развитию цифровой экономики и информационной безопасности. Подписание соглашения о сотрудничестве станет важным шагом в реализации совместных проектов, направленных на развитие инфраструктуры и повышение уровня цифровых услуг. Уверен, что наше взаимодействие будет способствовать созданию условий для устойчивого развития региона и укреплению позиций в цифровой сфере».

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