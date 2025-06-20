Семь автобусов и три маршрутки временно изменят маршруты в Новосибирске

С 21 по 22 июня в Новосибирске введут временные изменения в движении общественного транспорта в связи с ремонтными работами на улице Ватутина в районе дома №37.

Как сообщает пресс-центр мэрии, будут перенаправлены семь автобусных маршрутов (№11, 16, 45к, 57, 68, 88, 96), троллейбус №29 и три маршрутных такси (№18, 29, 29а).

Ограничения коснутся только двух дней, пока будут проводиться ремонтные работы на указанном участке дороги. Пассажирам рекомендуют заранее ознакомиться с изменениями в схеме движения.

Ранее сообщалось, что автобус №43 в Новосибирске временно изменит маршрут из-за ремонта.