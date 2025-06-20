Суд Новосибирска прекратил банкротство экс-владельца «Холидея» после соглашения с кредиторами

Арбитражный суд Новосибирской области утвердил мировое соглашение в деле о банкротстве Николая Скороходова — бывшего владельца обанкротившейся торговой сети «Холидей».

Стороны договорились о выплате 28,4 млн рублей, что составляет лишь 0,2% от долга в 8,7 млрд.

Известно, что Скороходов был признан банкротом пять лет назад после краха группы компаний, управлявшей сотнями магазинов в Сибири. Попытки продать его активы (доли в компаниях, недвижимость и технику) оказались безуспешны.

Инициатором банкротства стал «Альфа-Банк», позже к делу присоединились «Газпромбанк», «Альфа Девелопмент», «Линия-1» и частный кредитор. «Газпромбанк» пытался оспорить сделку, считая её невыгодной, но суд встал на сторону большинства кредиторов, владеющих 90% голосов. После утверждения соглашения дело о банкротстве было закрыто.

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