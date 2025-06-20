Суд поддержал губернатора Новосибирской области в споре о доверии к главе Линёво

Искитимский районный суд 20 июня удовлетворил иск губернатора Новосибирской области Андрея Травникова о досрочном прекращении полномочий главы рабочего посёлка Линёво Дмитрия Грушевого в связи с утратой доверия.

Однако окончательное решение об отставке должен принять местный совет депутатов.

Основанием для иска стали результаты проверки, выявившей предоставление Грушевым недостоверных сведений о доходах супруги и нарушение антикоррупционного запрета на представительство интересов третьих лиц в суде. Чиновник объясняет неточности в декларации технической ошибкой, а свое участие в судебном процессе — защитой интересов муниципального предприятия.

Ранее сообщалось, что троих полицейских уволили в Новосибирске за содействие нелегальной миграции.