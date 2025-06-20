82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
20 июня, 19:44
пробки
4/10
погода
+25.4°C
курсы валют
usd 78.48 | eur 89.83
82.76% -1.2
сегодня
20 июня, 19:44
пробки
4/10
погода
+25.4°C
курсы валют
usd 78.48 | eur 89.83
сегодня 16:44
общество

Цифровизация Новосибирской области: ключевые соглашения ПМЭФ-2025

Фото: Telegram-канал Андрея Травникова

В рамках второго дня Петербургского международного экономического форума губернатор Новосибирской области Андрей Травников анонсировал ряд стратегических соглашений по развитию цифровой экономики региона.

Как сообщил глава региона в своем телеграм-канале, пятилетнее сотрудничество с "МегаФоном" предусматривает модернизацию телекоммуникационной инфраструктуры, включая отдаленные территории, и внедрение цифровых решений в ключевые отрасли — от экологии и туризма до транспорта, ЖКХ, здравоохранения и образования.

Отдельное соглашение заключено с оператором T2, который сосредоточится на развитии телеком-инфраструктуры и создании инновационных цифровых сервисов для региона. Компания также планирует участвовать в социально-экономических проектах области. Эти инициативы направлены на повышение качества жизни населения через цифровые технологии.

Ранее сообщалось, что Новосибирская область и РЭО договорились о сотрудничестве в сфере переработки отходов.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.