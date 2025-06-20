Цифровизация Новосибирской области: ключевые соглашения ПМЭФ-2025

В рамках второго дня Петербургского международного экономического форума губернатор Новосибирской области Андрей Травников анонсировал ряд стратегических соглашений по развитию цифровой экономики региона.

Как сообщил глава региона в своем телеграм-канале, пятилетнее сотрудничество с "МегаФоном" предусматривает модернизацию телекоммуникационной инфраструктуры, включая отдаленные территории, и внедрение цифровых решений в ключевые отрасли — от экологии и туризма до транспорта, ЖКХ, здравоохранения и образования.

Отдельное соглашение заключено с оператором T2, который сосредоточится на развитии телеком-инфраструктуры и создании инновационных цифровых сервисов для региона. Компания также планирует участвовать в социально-экономических проектах области. Эти инициативы направлены на повышение качества жизни населения через цифровые технологии.

Ранее сообщалось, что Новосибирская область и РЭО договорились о сотрудничестве в сфере переработки отходов.