Ураган в Новосибирской области: четыре человека пострадали

Сильный ураган, пронесшийся по территории Новосибирской области, стал причиной травм у четырех местных жителей.

Наиболее серьезно пострадали Карасукский муниципальный округ, а также Здвинский, Барабинский, Краснозёрский, Убинский, Купинский и Чулымский районы.

Как сообщили в администрации Карасукского округа, все пострадавшие обратились за медицинской помощью в центральную районную больницу. По данным властей, всем пациентам была оказана необходимая амбулаторная помощь.

Ранее сообщалось, что в Карасукском районе Новосибирской области ввели режим ЧС после ураган.