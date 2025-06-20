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общество

Ураган в Новосибирской области: четыре человека пострадали

Фото: скриншот видео

Сильный ураган, пронесшийся по территории Новосибирской области, стал причиной травм у четырех местных жителей.

Наиболее серьезно пострадали Карасукский муниципальный округ, а также Здвинский, Барабинский, Краснозёрский, Убинский, Купинский и Чулымский районы.

Как сообщили в администрации Карасукского округа, все пострадавшие обратились за медицинской помощью в центральную районную больницу. По данным властей, всем пациентам была оказана необходимая амбулаторная помощь.

Ранее сообщалось, что в Карасукском районе Новосибирской области ввели режим ЧС после ураган.

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Кристина Уколова
Журналист

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