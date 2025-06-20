В Карасукском районе Новосибирской области ввели режим ЧС после урагана

Режим ЧС ввели в одном из районов региона.
Сегодня, 20 июня, в Карасукском районе Новосибирской области с 08:00 был введен режим чрезвычайной ситуации. Решение принято для ликвидации последствий урагана, прошедшего вечером 19 июня.
Сильный грозовой фронт со шквалистым ветром повредил кровли, деревья, бетонные конструкции и линии электропередачи. Особенно пострадали Карасукский и Купинский районы. Без света остались 24 населённых пункта.
Аварийные бригады «Россети Новосибирск» начали восстановительные работы сразу же, несмотря на трудности ночью.
Напомним, что в Новосибирск придёт внезапное наводнение после волны аномальной жары