В Новосибирске объявлен тендер на строительство новой школы за 1,82 млрд рублей

Администрация Новосибирска объявила повторный конкурс на строительство шестой концессионной школы в городе.

Как следует из данных портала госзакупок, учебное заведение на 1100 мест планируется возвести на улице Виктора Шевелева.

Заказчиком проекта выступает ООО «Школа в Кировском районе». Прием заявок от потенциальных подрядчиков продлится до 7 июля текущего года.

Примечательно, что начальная цена контракта снижена по сравнению с предыдущим аукционом, объявленным в мае, когда стоимость строительства оценивалась в 2,1 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области завершается строительство крупнейшего на востоке России дата-центра.