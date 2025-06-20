В Новосибирске повысились результаты ЕГЭ по математике и химии

Стал известно о высоких результатах ЕГЭ по математике и химии в Новосибирске.

В Новосибирске сообщили о росте результатов ЕГЭ по математике и химии по сравнению с прошлым годом. По данным Новосибирского института мониторинга и развития образования, завершена обработка результатов по литературе, химии, профильной и базовой математике, а также истории.

Предварительные баллы уже доступны в личных кабинетах участников.

Подать апелляции можно 23 и 24 июня в соответствующую комиссию региона.

Напомним, что новосибирские выпускники столкнулись со сложностями на ЕГЭ по математике