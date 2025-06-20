82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
20 июня, 22:17
пробки
2/10
погода
+22.9°C
курсы валют
usd 78.50 | eur 90.13
82.76% -1.2
сегодня
20 июня, 22:17
пробки
2/10
погода
+22.9°C
курсы валют
usd 78.50 | eur 90.13
сегодня 21:53
общество

В Новосибирске продают редкого лилового котёнка породы девон-рекс за 120 тысяч рублей

Фото: Сиб.фм

На популярной торговой площадке Avito появилось объявление о продаже котёнка породы девон-рекс с уникальным лиловым окрасом.

Как указано в описании, малыш происходит от титулованных родителей-чемпионов и имеет все необходимые ветеринарные документы.

Продавец подчеркивает, что питомец полностью готов к переезду в новый дом и обладает выразительной внешностью, характерной для этой породы. Для удобства покупателей предусмотрена возможность доставки животного в любой город России.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске редкую 100-рублёвую купюру продают за 300 тысяч.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.