В Новосибирске продают редкого лилового котёнка породы девон-рекс за 120 тысяч рублей

На популярной торговой площадке Avito появилось объявление о продаже котёнка породы девон-рекс с уникальным лиловым окрасом.

Как указано в описании, малыш происходит от титулованных родителей-чемпионов и имеет все необходимые ветеринарные документы.

Продавец подчеркивает, что питомец полностью готов к переезду в новый дом и обладает выразительной внешностью, характерной для этой породы. Для удобства покупателей предусмотрена возможность доставки животного в любой город России.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске редкую 100-рублёвую купюру продают за 300 тысяч.