В Новосибирске редкую 100-рублёвую купюру продают за 300 тыс

За 300 тысяч рублей продают 100-рублёвую купюру.

Жительница Новосибирска выставила на продажу памятную банкноту 2015 года номиналом 100 рублей за 300 тысяч.

Купюра посвящена Севастополю и Крыму: на ней изображены монумент затопленным кораблям, фрагмент картины Айвазовского и замок «Ласточкино гнездо».

Ранее Сиб.фм писал о том, что на популярном сайте выставили объявление о продаже редких банкнот номиналом 100 рублей за 17 254 873 рубля. Как указано в объявлении, речь идет о коллекционных купюрах с серией АА и красивым номером