82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
20 июня, 13:45
пробки
5/10
погода
+25.1°C
курсы валют
usd 78.48 | eur 89.83
82.76% -1.2
сегодня
20 июня, 13:45
пробки
5/10
погода
+25.1°C
курсы валют
usd 78.48 | eur 89.83
сегодня 10:11
общество

В Новосибирске редкую 100-рублёвую купюру продают за 300 тыс

Фото: сайт объявлений

За 300 тысяч рублей продают 100-рублёвую купюру.

Жительница Новосибирска выставила на продажу памятную банкноту 2015 года номиналом 100 рублей за 300 тысяч.

Купюра посвящена Севастополю и Крыму: на ней изображены монумент затопленным кораблям, фрагмент картины Айвазовского и замок «Ласточкино гнездо».

Ранее Сиб.фм писал о том, что на популярном сайте выставили объявление о продаже редких банкнот номиналом 100 рублей за 17 254 873 рубля. Как указано в объявлении, речь идет о коллекционных купюрах с серией АА и красивым номером

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.