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проиcшествия

В Новосибирской области сильный ураган стал причиной обесточивания 24 поселений

Фото: Сиб.фм

Согласно информации, предоставленной региональным филиалом компании "Россети", штормовой ветер, сопровождавшийся проливным дождем, вызвал перебои в подаче электроэнергии в двух районах Новосибирской области, затронув два десятка с лишним населенных пунктов.

"Из-за повреждений линий электропередач (ЛЭП) без света остались жители 24 населенных пунктов", — говорится в официальном заявлении.

Представители компании отметили, что разгул стихии нанес значительный ущерб электросетевому хозяйству. Сильный ветер валил деревья, срывал кровли зданий, ломал опоры ЛЭП и обрывал провода, а также повредил изоляторы. Оперативные бригады энергетиков приступили к обследованию линий электропередач. Им необходимо проинспектировать сотни участков и километры линий для определения степени ущерба, причиненного электросетям. В работах задействовано 216 аварийных бригад, более 630 специалистов-энергетиков и 163 единицы техники, готовых к оперативному устранению возникших неисправностей, сообщили в компании. "В связи с перемещением шторма в восточном направлении, остальные подразделения "Россети Новосибирск" переведены в режим повышенной готовности (РПГ), который будет действовать до завтрашнего утра", — добавили в "Россетях".

Ранее Сиб.фм публиковал репортаж о последствиях урагана в Новосибирской области.

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Александр Борисов
журналист

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