В Новосибирской области в 2024 году выявили 1,7 тысячи случаев ВИЧ

Почти две тысячи случаев заболевания ВИЧ зарегистрировали в Новосибирской области в 2024 году.

За прошлый год в Новосибирской области зарегистрировали 1,7 тыс. новых случаев ВИЧ-инфекции. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Так, показатель заболеваемости составил 61,1 случая на 100 тыс. человек — это выше общероссийского уровня на 72,5%, но ниже среднего по Сибири на 3,1%. Несмотря на снижение числа новых случаев на 9,2% по сравнению с 2023 годом, санитарные врачи считают ситуацию неблагоприятной — вирус продолжает активно распространяться.

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