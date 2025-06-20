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вчера 23:29
общество

В Новосибирской области в 2026 году проведут массовую переоценку земельных участков

Фото: Pexels.com

Согласно информации регионального Росреестра, в 2026 году в Новосибирской области будет проведена переоценка всех земельных участков, внесенных в Единый государственный реестр недвижимости на 1 января 2026 года.

Оценочные работы выполнит ГБУ Новосибирской области «ЦКО и БТИ».

Для повышения точности оценки владельцам земельных участков необходимо предоставить декларации с характеристиками своих земель. Форму документа можно скачать на официальном сайте ведомства. Подать декларацию можно различными способами: лично, по электронной почте или через Почту России.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске суд запретил мэрии освобождать участок с пескобазой.

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Кристина Уколова
Журналист

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