82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
21 июня, 16:16
пробки
3/10
погода
+21.6°C
курсы валют
usd 78.50 | eur 90.13
82.76% -1.2
сегодня
21 июня, 16:16
пробки
3/10
погода
+21.6°C
курсы валют
usd 78.50 | eur 90.13
сегодня 14:57
общество
На правах рекламы реклама

Действуй быстро. Всего 8 дней до главного розыгрыша года - Tesla!

Фото: Сиб.фм

Tesla_N разыгрывает самый популярный электрокар TESLA.

В честь Дня рождения Новосибирска, который отмечается 29 июня, на Михайловской набережной пройдёт розыгрыш электромобиля. Это станет идеальным призом для тех, кто любит электрокары и следит за модой.

Не упустите возможность выиграть электромобиль мечты. Подробности о розыгрыше и порядке получения приза вы найдёте в официальном канале «Город54» в Telegram. Одно из условий – подписаться на этот канал. Имя и номер победителя будет определен случайным образом во время праздничной программы на сцене.

Партнеры розыгрыша: радиостанция «Городская волна», Мэрия Новосибирска и Премия ЗОЖ — инициатива для тех, кто стремится к активному и здоровому образу жизни.

Сроки проведения розыгрыша: с 17 апреля по 29 июня 2025 года.
Подробности – в телеграмм-канале “Город54” https://t.me/Gorod_nsk54

16+
Реклама. ООО «СибфмГрупп» ИНН 5406605736. Erid:2W5zFJ1CniC

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дамир Трубников

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.