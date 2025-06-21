Действуй быстро. Всего 8 дней до главного розыгрыша года - Tesla!

Tesla_N разыгрывает самый популярный электрокар TESLA.

В честь Дня рождения Новосибирска, который отмечается 29 июня, на Михайловской набережной пройдёт розыгрыш электромобиля. Это станет идеальным призом для тех, кто любит электрокары и следит за модой.

Не упустите возможность выиграть электромобиль мечты. Подробности о розыгрыше и порядке получения приза вы найдёте в официальном канале «Город54» в Telegram. Одно из условий – подписаться на этот канал. Имя и номер победителя будет определен случайным образом во время праздничной программы на сцене.

Партнеры розыгрыша: радиостанция «Городская волна», Мэрия Новосибирска и Премия ЗОЖ — инициатива для тех, кто стремится к активному и здоровому образу жизни.

Сроки проведения розыгрыша: с 17 апреля по 29 июня 2025 года.

Подробности – в телеграмм-канале “Город54” https://t.me/Gorod_nsk54



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