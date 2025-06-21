«Когда вернутся бойцы?»: президент Владимир Путин объявил о демобилизации мобилизованных, но есть нюанс

В июне 2025 года президент Владимир Путин объявил о начале процесса демобилизации граждан, призванных в рамках мобилизации, что стало значимым событием для множества российских семей. Однако, несмотря на это заявление, ключевые вопросы, касающиеся возвращения солдат домой, остались без ответов.

После полутора лет ожидания родственники военнослужащих, находившихся в зоне боевых действий, наконец-то услышали новость о скором начале их возвращения. Тем не менее, радость была омрачена отсутствием конкретики и четких критериев, определяющих порядок увольнения со службы.

Какие категории военнослужащих будут демобилизованы в первую очередь? Основной проблемой для солдат и их семей стала неопределенность относительно того, кто именно получит приоритетное право на возвращение домой. Президентское заявление не содержало четкого перечня категорий военнослужащих, подлежащих демобилизации, что вызвало волну вопросов и опасений.

Особенно сложной оказалась ситуация для тех, кто пережил личные трагедии или столкнулся с последствиями службы. Вопрос о том, как быть с солдатами, потерявшими близких, нуждающимися в уходе за больными родственниками или страдающими от психологических проблем, остался без конкретного решения.

На какие категории мобилизованных распространяется право на демобилизацию? Министерство обороны РФ опубликовало предварительный список категорий, имеющих право на демобилизацию:

Контрактники, у которых срок действия контракта истек до 2022 года.

Военнослужащие, получившие серьезные ранения или страдающие от психических расстройств (однако эксперты указывают на возможные трудности с точностью диагностики).

Многодетные отцы или единственные кормильцы в семье, при наличии подтверждающих документов.

Предполагается, что в первую очередь будут демобилизованы те, кто физически или морально истощен. Однако, как показывает практика, многое зависит от решения командования. «В теории, демобилизация должна коснуться тех, кто больше не в состоянии нести службу, но в реальности многое зависит от субъективной оценки командиров», — подчеркивает военный психолог Дмитрий Семенов.

Какие проблемы могут возникнуть в процессе демобилизации? Важно отметить, что окончательное решение о демобилизации остается за полевым командованием. Это означает, что, несмотря на наличие соответствующих документов, командиры могут признать солдата «незаменимым» или отложить его увольнение по различным причинам. Кроме того, существует риск оспаривания статуса многодетного отца или единственного кормильца.

Как защитить права мобилизованных граждан? Юристы, специализирующиеся на защите прав военнослужащих, рекомендуют родственникам мобилизованных тщательно документировать медицинские показания и семейные обстоятельства. В случае затягивания процесса демобилизации или нарушения прав рекомендуется обращаться в военную прокуратуру или привлекать внимание правозащитных организаций и СМИ.

Демобилизация – это долгожданный шаг, однако процесс возвращения домой остается сложным и требует внимательного подхода как со стороны командования, так и со стороны семей военнослужащих.