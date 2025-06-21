Мэр Новосибирска подписал постановление об изъятии частных домов под КРТ

20 июня на официальном сайте мэрии города было опубликовано постановление, согласно которому для муниципальных нужд будут изъяты два частных жилых дома, расположенных на улице Журинской. Эти объекты входят в зону комплексного развития территории рядом со спорткомплексом «Локомотив-Арена».

Сообщается, что территория, подлежащая развитию, ограничена улицами Ипподромской, Фрунзе и Журинского спуска. В рамках проекта планировки и межевания жилой застройки на данной территории под изъятие для муниципальных нужд попадают 57 земельных участков. В постановлении подробно описываются два конкретных объекта недвижимости: жилой дом площадью 30,8 квадратных метров по адресу улица Журинская, 108, и дом площадью 49,6 квадратных метров по адресу Журинская, 108а.

В документе указано, что изъятие будет происходить с предоставлением возмещения собственникам в целях комплексного развития территории.

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