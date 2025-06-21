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общество

Мэр Новосибирска подписал постановление об изъятии частных домов под КРТ

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

20 июня на официальном сайте мэрии города было опубликовано постановление, согласно которому для муниципальных нужд будут изъяты два частных жилых дома, расположенных на улице Журинской. Эти объекты входят в зону комплексного развития территории рядом со спорткомплексом «Локомотив-Арена».

Сообщается, что территория, подлежащая развитию, ограничена улицами Ипподромской, Фрунзе и Журинского спуска. В рамках проекта планировки и межевания жилой застройки на данной территории под изъятие для муниципальных нужд попадают 57 земельных участков. В постановлении подробно описываются два конкретных объекта недвижимости: жилой дом площадью 30,8 квадратных метров по адресу улица Журинская, 108, и дом площадью 49,6 квадратных метров по адресу Журинская, 108а.

В документе указано, что изъятие будет происходить с предоставлением возмещения собственникам в целях комплексного развития территории.

Напомним, на ПМЭФ-2025 Путин выделил Новосибирскую область как лидера по темпам инвестиционного роста.

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Дамир Трубников

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