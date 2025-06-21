82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
21 июня, 16:17
пробки
3/10
погода
+21.6°C
курсы валют
usd 78.50 | eur 90.13
82.76% -1.2
сегодня
21 июня, 16:17
пробки
3/10
погода
+21.6°C
курсы валют
usd 78.50 | eur 90.13
сегодня 15:00
общество

Мобилизованный из Новосибирской области вернулся из украинского плена после обмена

Фото: Константин Терещенко

Житель Барабинского района Новосибирской области Игорь К., мобилизованный в 2022 году, был освобождён из украинского плена в рамках обмена военнопленными, прошедшего 19 июня. Информацию подтвердил депутат горсовета Барабинска.

По имеющимся данным, военнослужащий получил ранение и оказался в плену после окружения. Его подразделение лишилось боеприпасов, что сделало дальнейшее сопротивление невозможным. Как утверждает депутат, бойцы до последнего вели бой, а в критический момент даже вызвали огонь на себя.

Игорь стал одним из тех, кто вернулся в Россию в результате очередного этапа обмена между сторонами конфликта.

Напомним, в Новосибирске подтвердили возвращение пятерых военнопленных в рамках обмена между Россией и Украиной.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дамир Трубников

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.