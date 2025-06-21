Мобилизованный из Новосибирской области вернулся из украинского плена после обмена

Житель Барабинского района Новосибирской области Игорь К., мобилизованный в 2022 году, был освобождён из украинского плена в рамках обмена военнопленными, прошедшего 19 июня. Информацию подтвердил депутат горсовета Барабинска.

По имеющимся данным, военнослужащий получил ранение и оказался в плену после окружения. Его подразделение лишилось боеприпасов, что сделало дальнейшее сопротивление невозможным. Как утверждает депутат, бойцы до последнего вели бой, а в критический момент даже вызвали огонь на себя.

Игорь стал одним из тех, кто вернулся в Россию в результате очередного этапа обмена между сторонами конфликта.

Напомним, в Новосибирске подтвердили возвращение пятерых военнопленных в рамках обмена между Россией и Украиной.